Rollenspiel-Fans dürfen sich schon bald auf einer weiteren Plattform über die Veröffentlichung von Accel World vs. Sword Art Online freuen.

Accel World vs. Sword Art Online ist bereits seit Juli für PS4 und PS Vita erhältlich, nun sollen auch PC-Spieler auf ihre Kosten kommen. Eine entsprechende Umsetzung des Rollenspiels hat Bandai Namco nun in einer Pressemeldung angekündigt.

Für den heimischen Rechenknecht soll das Spiel als Deluxe Edition via Steam zu haben sein. Auch ein Release-Datum gibt es bereits: Am 12. September 2017 ist es soweit und PC-Gamer dürfen zuschlagen. Enthalten ist dann nicht nur das komplette Spiel, sondern auch die DLC-Pakete "Castaway from Another World", "Sao Origins" und "Sao Ordrinal Scale".