Schon seit längerer Zeit, nämlich seit Anfang 2016, befindet sich Acaratus bei Steam im Early Access. Diesen Status wird der Titel nun aber schon bald hinter sich lassen.

Wie die schwedischen Indie-Entwickler von Nodbrim Interactive heute ankündigten, wird das mittelalterliche Steampunk-Spiel Acaratus in Kürze als Vollversion erhältlich sein. Das rundenbasierte, taktische Strategie-Rollenspiel wird bald fertiggestellt und dann ab dem 25. Mai 2017 in der finalen Fassung zu haben sein. Der Verkaufspreis soll dann bei 13,99 Euro liegen.

Ausgestattet mit Kampfanzügen namens Mecha-Units müsst ihr strategische Fertigkeiten und sammelbare Karten als Boosts einsetzen, um in der Steampunk-Welt zu überleben. Die Karten werden dabei zufallsgeneriert erstellt, so dass sich jeder Durchgang anders anfühlen wird. Im Rahmen der vorherigen Early-Access-Phase habe man sehr auf das Feedback der Community gehört und viele Verbesserungen eingepflegt, so Creative Director Martin Kupski in einer Stellungnahme. Von diesen werdet ihr euch in Kürze also selbst überzeugen können.