505 Games hat jetzt auch eine physische Version des stylishen Unterwasser-Abenteuers ABZÛ in Aussicht gestellt.

Das Adventure ABZÛ beeindruckte Spieler und Kritiker im vergangenen Sommer digital auf der PS4 und bei Steam vor allem durch sein unverbrauchtes Unterwasser-Setting und die schöne, ruhige Atmosphäre. Jetzt gibt Publisher 505 Games auf seiner offiziellen Website bekannt, dass der Titel im Januar 2017 nochmal als physische Version erscheinen wird.

Grund zur Freude haben hier vor allem auch Besitzer einer Xbox One, denn ihre Konsole wird diesmal ebenfalls mit einer Fassung bedacht. Zudem wird es exklusive Backgrounds auf der Microsoft-Konsole und ein dynamisches Theme auf der PS4 geben. Kostenpunkt sind überschaubare 19,99 Dollar, was am Ende für uns 19,99 Euro bedeuten dürfte.