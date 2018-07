Eine neue Erweiterung für Absolver ist im Anmarsch. Es erwarten euch neue Modi, Ausrüstung, Kampfstile sowie spezielle Herausforderungen.

Die Entwickler von Sloclap haben die Downfall-Erweiterung für Absolver angekündigt. Das kostenlose Paket bringt neue Inhalte in das Kampfspiel. Neben einem zusätzlichen Spielmodus wird es auch einen brandneuen Kampfstil geben. Faejin wurde vom Jeet Kune Do von Bruce Lee inspiriert und enthält 26 Attacken für die Fäuste sowie 15 Schwertangriffe. Die School Challenges versetzen euch in Duelle gegen andere Spieler verschiedener Schulen und stellen eine Herausforderung für erfahrene Spieler dar. Alle drei Wochen wird es nach jeder Saison tolle Belohnungen für die Spieler geben. Schließlich ist in Downfall auch neue Ausrüstung vorhanden, darunter sechs komplette Sets sowie neue Masken und Waffen.

Die Erweiterung Downfall erscheint im September als kostenloses Update. Absolver ist derzeit für PC und PlayStation 4 erhältlich. Eine Version für die Xbox One befindet sich aktuell in Entwicklung.