Aus der ursprünglich geplanten Veröffentlichung von Aaero im Februar wurde zwar nichts, doch allzu lange müsst ihr euch nun nicht mehr gedulden.

Wie die Mad Fellows per Pressemitteilung bekannt gaben, wird das futuristische, musikalische Shoot-'em-Up Aaero bereits am 11. April für PC, PlayStation 4 und Xbox One über die digitalen Vertriebswege erscheinen.

Die Sci-Fi-Ballerei wird von einem Soundtrack von Künstlern wie Noisia, Flux Pavilion, Katy B, The Prototypes, Neosignal und weiteren mehr begleitet.