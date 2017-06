A Way Out

Bereits Ende 2014 teaserten Hazelight, das schwedische Studio rund um Josef Fares, ihr nächstes Projekt an. Bei der diesjährigen E3 folgte nun die offizielle Vorstellung.

In A Way Out erlebt ihr die Geschichte der zwei Gefängnis-Insassen Leo und Vincent, die sich ihren Weg aus dem Knast bahnen müssen. Das Besondere dabei: Der Titel ist ausschließlich im Koop spielbar, entweder zusammen mit einem Freund im lokalen geteilten Bildschirm oder online mit einem weiteren Spieler.

Das Spiel der Macher von Brothers: A Tale of Two Sons soll Anfang 2018 veröffentlicht werden.

A Way Out - E3 2017 Announcement Trailer Hazelight und EA haben mit A Way Out ein neues Action-Adventure für PC, PS4 und Xbox One angekündigt.

Das könnte dich auch interessieren: