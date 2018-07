A Way Out

Die Hazelight Studios werden auch ihr neues Projekt mit Electronic Arts als Publisher veröffentlichen. Im Vergleich zu A Way Out soll dies aber wesentlich anders sein.

Josef Fares vom Entwickler Hazelight Studios hat bekannt gegeben, dass nach A Way Out auch der nächste Titel des Teams wieder mit Electronic Arts als Publisher erscheinen wird. Laut Fares bekommt er unglaubliche Unterstützung von EA und ihm gefällt, dass keiner seine Vision in Frage stellt und dementsprechend Freiheiten hat.

"Ich würde gerne einige interne E-Mails veröffentlichen. Ich denke die Leute wären überrascht wenn sie diese sehen würden - zumindest die Art und Weise wie Electronic Arts mich unterstützt", erklärt Fares. Die Indie-Studios erhalten als Teil der EA Originals sogar 100 Prozent der Profite ihrer Spiele. Zuletzt hatte der Publisher angekündigt, dass auch Sea of Solitude vom deutschen Entwickler Jo-Mei Games unter ihrer Flagge veröffentlicht wird.

Was den neuen Titel von Josef Fares und seinem Team betrifft, gibt es noch keine detaillierten Informationen, aber er soll länger und anders als bisherige Titel des Studios sein. Im kommenden Monat soll die Produktion anlaufen und vermutlich in zwei oder drei Jahren darf man erstes Material erwarten.