A Way Out

Jetzt ist es offiziell: Ab dem 23. März dürft ihr gemeinsam mit einem Freund euren Ausbruch aus dem Gefängnis planen. Der Koop-Titel A Way Out hat den Gold-Status erreicht.

Wie Josef Fares, Game Direcotr von A Way Out, offiziell auf Twitter mitgeteilt hat, hat das Koop-Spiel aus dem Hause EA nun Gold-Status erreicht. Mit dieser Meldung dürfte einem Release am 23. März nichts mehr im Wege stehen.

#awayout has gone golden. I can't even describe my excitement. Get ready on March 23. — Josef Fares (@josef_fares) 26. Februar 2018

Nun müsst ihr bis zum Release nur noch einen Freund finden, mit dem ihr euren Gefängnisausbruch in dem Koop-Titel planen könnt. Der Titel ist nämlich nur im Koop-Modus spielbar und zwar nur mit Freunden entweder lokal oder über den Online-Modus. Ein Matchmaking mit zufälligen anderen Spielern unterstützt der Titel nämlich nicht.

Diese Spiele erscheinen im März: Unsere Release-Vorschau

Dazu müssen sich aber nicht zwei Spieler das Spiel kaufen. Denn A Way Out beinhaltet einen Friends Pass, mit dem ihr einen Freund einladen könnt, mit euch zusammen zu spielen. Der Freund lädt dann eine Free-Trial-Version runter, mit der allerdings nur mit euch spielen kann.