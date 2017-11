A Way Out

A Way Out sorgte für viel Staunen auf der letzten E3. Das Koop-Spiel von Electronic Arts sieht vielversprechend aus und sollte bereits im ersten Quartal 2018 erscheinen. Nun gibt es Informationen, die darauf hindeuten, dass der Titel viel später erscheint.

Auf der E3 überraschte Electronic Arts mit der Ankündigung eines reinen Koop-Titels. A Way Out behandelt die Flucht zweier Gefängnisinsassen und wurde auf der Bühne von EA für das erste Quartal 2018 angekündigt. Ob der Entwickler Hazelight den Termin einhalten kann, ist fraglich, da nun neue Informationen aufgetaucht sind, die auf einen viel späteren Erscheinungstermin hinweisen.

Der Reddit-User "OldSoul2" behauptet zumindest, er sei im Mail-Verteiler von einigen Mitarbeitern von EA gewesen und habe dort auch Informationen zu A Way Out erhalten. Demnach gibt es eine interne Roadmap, die vom "meist erwarteten Titel 2019" spricht. Erscheint der Koop-Titel also ein ganzes Jahr später als ursprünglich angekündigt? Womöglich.

Immerhin, laut dem internen Dokument können wir uns auf neue Informationen zu A Way Out auf der kommenden PlayStation Experience, die am 07. Dezember ihre Pforten öffnet, freuen. Da die Information allerdings nur von einem User stammt und sich EA bisher nicht dazu geäußert hat, sind die Informationen mit Vorsicht zu genießen und als Gerücht einzustufen.