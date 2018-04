A Way Out

Über Publisher Electronic Arts wurde mit A Way Out ein kooperativer Titel des Indie-Entwickler Hazelight Studios veröffentlicht - und der ist überraschend erfolgreich unterwegs.

Ein Spiel, das über Electronic Arts erscheint, ist schon dadurch als recht namhaft anzusehen. Zu den kleineren Spielen des Publishers zählt dann zuletzt aber doch auch A Way Out, ein kooperativer Gefängnisausbruch-Titel des Indie-Entwicklers Hazelight Studios. Ein riesiger finanzieller Erfolg war seitens des Spiels nicht erwartet worden, doch dieses schlägt sich überraschend gut.

So hat der Entwickler nun via Twitter bestätigt, dass A Way Out bereits jetzt die Marke von über einer Million verkaufter Exemplare geknackt hat. Das Spiel des Studios, das auch mit Brothers: A Tale of Two Sons auch für einen weiteren Indie-Hit verantwortlich zeichnete, war erst gut zwei Wochen zuvor überhaupt veröffentlicht worden. Daher bedankte sich das Studio auch direkt für die Unterstützung der Community.

A Way Out ist seit 23. März 2018 für PC, PS4 und Xbox One erhältlich. Ihr müsst zwei Gefängnisinsassen bei ihrem Ausbruch helfen. Gespielt wird ausschließlich im Koop, wobei aber nur ein Spieler eine Vollversion erwerben muss, um einen zweiten Gamer an Bord zu holen. Unseren A Way Out Test könnt ihr hier nachlesen.