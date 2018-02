A Total War Saga: Thrones of Britannia

Es ist noch gar nicht so lange her, da wurde mit A Total War Saga: Thrones of Britannia ein historisch akurates Spin-Off der Strategiereihe angekündigt. Jetzt gibt es auch schon einen Release-Termin.

Per Pressemeldung wurde heute das Veröffentlichungsdatum von A Total War Saga: Königreiche Britanniens - so der offizielle deutsche Spieltitel - bekannt gegeben. Strategen unter euch müssen demnach gar nicht mehr zu lange auf das neueste Strategie-Epos innerhalb des bekannten Franchise warten: Ab dem 19. April 2018 werdet ihr zuschlagen dürfen.

Der Titel in der neuen Total-War-Saga-Serie wurde von Creative Assembly entwickelt und erscheint exklusiv für den PC. Neben einer digitalen Spielvariante gibt es zudem auch eine limitierte Box-Version im örtlichen Handel zu erwerben. Diese kommt im edlen Steelbook daher, das von den kunstvoll verzierten angelsäschsischen Helmen der damaligen Zeit inspiriert ist. Zudem ist ein doppelseitiges Poster mit einer detaillierten Kampagnenkarte und eine Kollektion von Sammelkarten enthalten; auf Letzteren sind die fünf bekanntesten Anführer zu sehen.

Thematisch schmieden die Könige von England, Schottland, Irland und Wales Herrschaftspläne gegeneinander und gegen die Wikingerhorden. Ab dem 19. April bricht dann der Krieg um Großbritannien aus. Die Schlachten sollen auch Auswirkungen auf die Volkswirtschaft und viele andere Abstraktionen auf höchster Ebene haben. Details zur Erzählweise im Spiel hält der beigefügte neue Trailer für euch bereit.