A Rose in the Twilight

Der Puzzle-Plattformer A Rose in the Twilight hat einen Termin erhalten. Außerdem wurde eine Edition für Sammler mit speziellen Boni angekündigt.

Der Publisher NIS America hat den Termin von A Rose in the Twilight bekanntgegeben. Außerdem kann eine limitierte Edition des Titels im NISA Europe Online Store erworben werden. Diese bietet neben dem Hauptspiel eine Sammler-Box, ein 36-seitiges Artbook, den Soundtrack auf CD, einen Schlüsselanhänger sowie einen Stressball.

In dem Spiel wacht ihr in einem myteriösen Schloss auf und trefft auf einen Riesen mit dem ihr gemeinsam einen Ausweg sucht. Der Puzzle-Plattformer A Rose in the Twilight erscheint am 14. April als physische und digitale Version für die PlayStation Vita sowie digital via Steam für den PC.