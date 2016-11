Wie in einer Pressemeldung nun bekannt gegeben wurde, werden alle Zusatzinhalte zu 7th Dragon III Code: VFD auch in Europa erscheinen.

Das japanische Rollenspiel erscheint erst am 02. Dezember im Einzelhandel, doch schon jetzt wird der Nachschub an frischen Inhalten gesichert. Aktuell ist bereits eine spielbare Demo zu haben, in der ihr eine vorgegebene Charaktergruppe mit einer Level-Grenze von 10 übernehmt. Den Spielstand könnt ihr in das fertige Spiel importieren, was euch auch drei Ingame-Boni einbringt.

Doch zurück zum eigentlichen Thema der Meldung: den DLC-Paketen. Insgesamt deren sieben wird es geben. Diese sollen euch entweder mit Erfahrungs- oder Geld-Boosts helfen oder beispielsweise auch Charaktere freizuschalten. Auch neue Bosskämpfe erwarten euch. Die einzelnen geplanten DLCs im Überblick:

Bonusgegenstand: Nagamimi Doll

UVP: Die Nagamimi Doll ist ein Geschenk.

Erscheint kostenlos zum Release.

Beschreibung: Eine sprechende Nagamimi-Häschenpuppe für das Apartment des Spielers! Diese verfügt über einzigartige Sprachsamples, abhängig davon, welche der 40 Stimmen der Spieler für seinen Charakter ausgewählt hat.

Quest: Seed Outbreak!

UVP: Für eine Woche kostenlos, danach 1,49 Euro

Erscheint zum Release.

Beschreibung: Dragonsbane Seeds für extra Erfahrung und Geld zu bekämpfen.

Quest: Gold Rabi Outbreak!

UVP: Für eine Woche kostenlos, danach 1,49 Euro

Erscheint zum Release.

Beschreibung: „Goldene Häschen“ für extra Erfahrung und Geld zu bekämpfen.

Quest: Code: Student!

UVP: Für eine Woche kostenlos, danach 1,99 Euro

Erscheinungsdatum: 08.12.2016

Beschreibung: Der Samurai aus 7th Dragon 2020 kann rekrutiert werden.

Quest: Code: Otaku!

UVP: Für eine Woche kostenlos, danach 1,99 Euro

Erscheinungsdatum: 08.12.2016

Beschreibung: Der Hacker aus 7th Dragon 2020 kann rekrutiert werden.

Quest: Code: Lucier!

UVP: Für eine Woche kostenlos, danach 1,99 Euro

Erscheinungsdatum: 15.12.2016

Beschreibung: Lucier aus 7th Dragon 2020 kann rekrutiert werden.

Quest: To My Beloved Unit 13

UVP: Für eine Woche kostenlos, danach 1,49 Euro

Erscheinungsdatum: 15.12.2016

Beschreibung: Vorbereitung auf das End-Spiel mit ultimativen Waffen für alle Klassen und dem "Blaster Raven"-Charakter.

Quest: Allie's Death March

UVP: Für eine Woche kostenlos, danach 1,49 Euro

Erscheinungsdatum: 15.12.2016

Beschreibung: Ein Test für die mutigsten Drachenjäger. Schaltet einen ultimativen Bosskampf frei, bei dem jeder Gegner des Spiels auf maximalem Level gekämpft werden muss.

Für einige DLC-Erweiterungen wird ein bestimmter Spielfortschritt benötigt. To My Beloved Unit 13 wird zudem erst nach Abschließen des Spiels freigeschaltet.