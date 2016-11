7th Dragon III Code: VFD erscheint im nächsten Monat für den Nintendo 3DS. Interessierte können ab sofort die Demo im eShop herunterladen und sich den Titel näher ansehen.

Der Publisher Deep Silver und das Entwicklerstudio Sega haben via Pressemitteilung bekanntgegeben, dass eine Demo zu 7th Dragon III Code: VFD erschienen ist. In der Testversion erhaltet ihr einen ersten Einblick in das Spiel und könnt euren erreichten Fortschritt anschließend in die Vollversion übernehmen. Mit dieser Methode erhaltet ihr außerdem einige Starter-Boni wie zusätzliche Erfahrungs- und Fähigkeitspunkte sowie Ingame-Währung. Zur Veröffentlichung werden auch sieben Zusatzinhalte mit neuen Missionen erhältlich sein, die ihr für Echtgeld erwerben könnt.

Die Demo kann ab sofort im Nintendo eShop heruntergeladen werden. 7th Dragon III Code: VFD erscheint am 2. Dezember für den Nintendo 3DS.