Wenn ihr die Fußball-Weltmeisterschaft am Wochenende meiden wollt, könnt ihr versuchen in der Welt von 7 Days to Die zu überleben und dabei Zombies schnetzeln. Das Survival-Spiel könnt ihr aktuell kostenlos spielen.

Der Großteil der Erde wurde durch den Dritten Weltkrieg zerstört. Die Überlebenden müssen nach einem Unterschlupf, Nahrung und anderen Vorräten suchen. Obendrein wandern nun Zombies durch die Gegend und müssen abgewehrt werden. Das ist das Szenario von 7 Days to Die. Auf der Xbox One könnt ihr das Survival-Spiel am Wochenende gratis ausprobieren. Die Testphase endet am Montag, 25. Juni 2018, um 08:59 Uhr. Um an der Aktion teilzunehmen, braucht ihr eine Xbox Live Gold-Mitgliedschaft.

Der Launch-Trailer, den ihr unterhalb dieser News findet, gibt euch einen ersten Eindruck von 7 Days to Die. Das Action-Adventure wurde 2013 als Early-Access-Titel für den PC veröffentlicht. Im Jahr 2016 kam die Vollversion für die Konsolen PlayStation 4 und Xbox One auf den Markt. Mit der Testphase wollen der Publisher Telltale Games und das Entwicklerstudio The Fun Pimps das zweite Jubiläum von 7 Days to Die feiern.

Wenn euch der Horrortitel gefällt, erhaltet ihr ihn im Telltale Games Publisher Sale momentan für 50 Prozent weniger.