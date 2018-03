Kurzinfo

Nach Bulletproof versucht sich der Rap-Star 50 Cent erneut an einem eigenen Videospiel. 50 Cent: Blood on the Sand ist ein brutaler und geradliniger Thirdperson-Shooter, in dem der Rapper und seine Kumpel für mächtig Action sorgen. Auf der Jagd nach einem wertvollen Schatz ballern sich die muskulösen Gangstas unter anderem durch ein nahöstliches Kriegsgebiet. Neben dem Singleplayer-Modus ist eine Coop-Variante geplant.