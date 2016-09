Metro-Macher teasern neues Sci-Fi-Projekt für VR an

Die Macher der Shooter-Reihe Metro widmen sich derzeit bereits einem neuen Projekt, das bis dato aber noch nicht angekündigt wurde. Nun veröffentlichte man erstes Teaser-Material.

Metro-Entwickler 4A Games hat gleich mehrere Bilder veröffentlicht, die in Verbindung zum kommenden neuen Spiel des Studios stehen. Den Eindrücken nach zu urteilen, wird es sich dabei um einen Science-Fiction-Titel handeln.

Die Spekulationen um das Spiel gehen im Netz aber bereits weiter. So ist von einem Virtual-Reality-Titel die Rede. Weiterhin bezieht man sich auf ein 2014 in Russland veröffentlichtes Interview, in dem schon von einem "fantastischen Shooter rund um das Weltall mit sehr ungewöhnlichen Design, Strukturen und Ideen" die Rede war.

Auf Bildmaterial aus dem Entwicklerstudio selbst sind mehrere Oculus-Touch-Kits zu sehen. Weiterhin wurde ein Timer entdeckt, der noch bis zum 07. Oktober läuft, so dass uns möglicherweise an diesem Termin die offizielle Ankündigung erwarten könnte. Zufällig findet dann auch die Oculus-Entwicklerkonferenz Connect 3 statt. Sämtliches Bildmaterial könnt ihr euch in dieser Meldung ansehen; im Übrigen halten wir euch natürlich auf dem Laufenden.