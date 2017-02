Wir berichteten ja bereits, dass der offene Betatest des PS4-exklusiven Basketball-Titels 3on3 Freestyle in den USA gestartet ist. Nun ist endlich auch Europa an der Reihe.

Nachdem nordamerikanische Spieler bereits seit Anfang Dezember die Beta des arcadelastigen Basketball-Spiels 3on3 Freestyle genießen dürfen, sind nun auch europäische Spieler an der Reihe. Heute gab der koreanische Entwickler und Publisher JoyCity auch in hiesigen Gefilden den Startschuss für die Testphase des Street-Basketball-Titels.

Die offene Beta von 3on3 Freestyle enthält legendäre Basketballplätze, einen spaßigen Hip-Hop-Soundtrack und will mit Straßen-Atmosphäre punkten. Der Beta-Client kann ab sofort via PlayStation Store per Download bezogen werden. Die verschiedenen Charaktere, die auf dem Feld einsetzbar sind, verfügen jeweils über eigene Fähigkeiten und spezielle Moves; insgesamt gibt es deren 15. Ansonsten warten die Spielmodi 3 vs. 3 und 1 vs. 1 jeweils online.