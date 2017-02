Neben der Anfang März erscheinenden Hybrid-Konsole Switch und dem neu erschlossenen Mobile-Markt auf Smart-Geräten, setzt Nintendo auch weiterhin auf den 3DS. In einem Interview äußerten sich nun Nintendos Yoshiaki Koizumi und Shinya Takahashi zur Zukunft des sechs Jahre alten Handhelds und welche Rolle ihm zukommt.

Fast sechs Jahre ist es her, seit der Nintendo 3DS erstmals in Japan und kurz darauf weltweit, erschienen ist. Angesichts des Alters und des mobilen Konzepts der Nintendo Switch, kommt die Frage auf, wie die Zukunft des Handhelds aussieht. Erst kürzlich wurde bekannt, dass Nintendo über einen 3DS-Nachfolger nachdenkt. Im Gespräch mit The Telegraph gingen Nintendos General Manager Yoshiaki Koizumi und Shinya Takahashi auch auf den Nintendo 3DS ein und bestätigten eine Unterstützung des Handhelds mindestens bis ins Jahr 2018.

Aufgrund des im Vergleich zur Nintendo Switch günstigeren Preises und der großen Spielebibliothek sehe man den 3DS bei Nintendo als Einstiegsgerät für Kinder. Der Handheld sei das ideale erste Spielesystem, das aus diesem Grund weiterhin über Potenzial verfüge. Das sei auch der Grund, weshalb man bei Nintendo nicht nur über Spieleveröffentlichungen in 2017, sondern auch in 2018 nachdenke. Nintendo hofft, dass die jungen Spieler später dann auf die Switch umsteigen.

Für 2017 sind noch einige Spiele für den Nintendo 3DS angekündigt. Darunter das bereits am 10. März erscheinende Mario Sports Superstars oder Fire Emblem Echoes: Shadows of Valentia, das am 19. Mai erscheinen soll. Später im Jahr sollen unter anderem Pikmin 3DS, Ever Oasis und exklusiv für den verbesserten New Nintendo 3DS das ebenfalls für die Switch erscheinende Action-Spiel Fire Emblem Warriors folgen.