Die Nintendo Switch lässt sich bekanntermaßen auch mobil einsetzen, dennoch lässt Nintendo den 3DS nicht fallen. Zuletzt kündigte man mit dem New 2DS XL sogar einen weiteren Ableger des Handhelds ohne 3D-Funktion an. Auch an der Software-Front wird sich indes Einiges tun.

Nach dem Release der Switch hatten Fans das weitere Schicksal des 3DS in Frage gestellt. Nintendo will den Handheld aber auch weiterhin unterstützen und wird auch in Sachen Software Neues ankündigen können. In einem Interview mit IGN hat sich diesbezüglich nun Reggie Fils-Aime, Präsident von Nintendo of America, geäußert.

"Wir werden sicherlich neue Titel für den 3DS ankündigen und wir wird das kontinuierlich tun. Einige Dinge werden auf der E3 angekündigt, es wird aber auch Einiges geben, das wir erst nach der E3 offenbaren. Für uns ist die E3 ein wichtiges Event, aber es ist nicht der eine, definierende Augenblick", so Fils-Aime.

Aus diesem Grund erteilte Nintendo einer E3-Pressekonferenz auch in diesem Jahr eine Absage. Stattdessen wird man wieder eine Direct-Ausgabe abhalten, in der es die neuen 3DS-Titel zu sehen geben wird.