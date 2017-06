Mit der Switch hat Nintendo eine Hybrid-Konsole am Start, die bekanntermaßen auch mobil einsetzbar ist. Dennoch soll der klassische Handheld 3DS noch länger weiter unterstützt werden.

Nintendo wird seinen Fokus auch in Zukunft nicht vollständig auf die Switch richten; der Nintendo 3DS soll weiterhin eine Rolle spielen. Auf der E3 hat man folgerichtig auch diverse neue 3DS-Spiele vorgestellt und das wird auch in Zukunft so bleiben, wie Reggie Fils-Aime noch einmal bekräftigt.

Der Präsident von Nintendo of America sagte diesbezüglich: "Wir werden damit weiter machen, neue Inhalte zu bringen. Das ist das, was den 3DS lebendig hält und zwar bis deutlich in 2018 hinein und auch darüber hinaus."

Die Produktfamilie wird mit dem New 2DS XL sogar noch einmal erweitert; die neue Version soll noch einmal für ein Wachstum der gesamten Plattform sorgen.