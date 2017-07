Zuletzt wurde ein Modell des Nintendo 3DS bereits in Japan eingestellt; eine entsprechende Bestätigung erfolgte seitens Nintendo nun auch für den europäischen Raum.

Seit dem Release des Nintendo 3DS im Jahr 2011 gab es immer wieder neue Modelle des Handhelds. Das standardmäßige Modell des New Nintendo 3DS wurde daher in Japan zuletzt eingestellt. Die Produktion dieses Handhelds wird nun auch in Europa nicht mehr fortgeführt, wie Nintendo nun in der Folge bestätigte.

Betroffen ist explizit die standardmäßige, Nicht-XL-Variante des New 3DS, die nun auch in Europa - nach Japan - nicht mehr produziert wird. In einem Statement fügte Nintendo jedoch an, dass über Japan und Europa hinaus die Territorien von Nintendo of America davon nicht betroffen sind. Dort wird also weiterhin für Nachschub des New 3DS gesorgt.

In hiesigen Gefilden bleibt weiterhin der New 3DS XL, der 2DS und künftig auch der 2DS XL erhältlich.