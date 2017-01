Pokémon-Fans, die aus welchen Gründen aus immer bislang keinen 3DS erworben haben, bekommen in Kürze eine passende neue Möglichkeit dazu.

Nintendo hat eine neue Farbvariante des aktuellen Handhelds 3DS angekündigt. Der New 3DS XL wird demnach im Februar als Pikachu Yellow Edition erscheinen - zumindest in den USA. In Nordamerika ist der Release für den 24. Februar 2017 geplant, wie Nintendo of America bestätigte; der Preis wird bei 199 Dollar liegen. Ein Termin für den hiesigen Markt wurde noch nicht genannt.

Einziger Nachteil des neuen Handhelds, den ihr euch auf dem Bild oben zu Gemüte führen könnt: Pokémon-Spiele liegen diesem nicht direkt im Rahmen eines Bundles bei; wer solche zocken möchte, muss diese also gesondert kaufen.