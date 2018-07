Nintendo veröffentlicht mal wieder neue Varianten des Handhelds Nintendo 2DS XL, wobei man auch die Zusammenarbeit mit Microsoft über den Cross-Play-Bereich hinaus weiter intensiviert.

Zumindest schonmal für Japan wurden gleich drei neue Modelle des Handhelds Nintendo 2DS XL offiziell angekündigt. In diesem Zusammenhang intensivieren die Japan auch ihre Zusammenarbeit mit Microsoft offenkundig weiter, indem man auch ein Modell im Minecraft-Style veröffentlicht. Zuletzt hatten beide Unternehmen ja in Sachen Cross-Play bereits kooperiert und unter anderem einen gemeinsamen Trailer für das Feature veröffentlicht. So unterstützt Minecraft beispielsweise auch Cross-Play zwischen der Switch und der Xbox One, während PS4-Spieler wegen Sony in die Röhre schauen.

Wer etwas für das Microsoft-Franchise Minecraft übrig hat, der wird sich in Japan nun einen New Nintendo 2DS XL im entsprechenden Gewand zulegen können. Die sehenswerte Minecraft Creeper Edition ist dort im Sommer 2018 erhältlich. Offenbar hatte auch Microsofts Entwicklerstudio Mojang beim Design die Hände im Spiel.

Im Übrigen gibt es noch zwei weitere neue Designs des Handhelds in Japan. So gibt es eine Variante in rot und schwarz, die Teil des Bundles mit Mario Kart 7 im Land der aufgehenden Sonne sein wird; dieses erscheint noch im Juli. Und es gibt zu guter letzt auch noch eine Animal Crossing Edition mit diversen Details aus dieser Spielereihe. Außerdem ist hier dan auch die mit amiibos upgegradete Version von Animal Crossing: New Leaf vorinstalliert.

Ob und wann die drei neuen 2DS-XL-Varianten den Weg auch nach Europa finden werden, ist nicht bekannt.