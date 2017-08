Bei Nintendo stehen die kommenden Wochen ganz im Zeichen des Super Nintendo Entertainment System.

Nach dem heiß erwarteten Launch des Nintendo Classic Mini: Super Nintendo Entertainment System am 29. September bringen die Japaner wenig später den New Nintendo 3DS XL im dazu passenden Design endlich auch nach Europa.

Im Land der aufgehenden Sonne ist der Handheld in diesem Retro-Look bereits vor mehr als einem Jahr erschienen, in den hiesigen Gefilden wird der New Nintendo 3DS XL – Super Nintendo Entertainment System Edition ab dem 13. Oktober 2017 in den Handel kommen.

Einen Preis gab Nintendo noch nicht bekannt.