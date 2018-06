Die Sprecher der Hauptcharaktere des kommenden 11-11: Memories Retold sind bekannt. Mit dabei ist unter anderem ein Star aus "Der Herr der Ringe". Außerdem hat Publisher Bandai Namco auch einen Veröffentlichungstermin genannt.

Der Publisher Bandai Namco hat mitgeteilt, dass 11-11: Memories Retold im November für Konsolen und PC veröffentlicht wird. Das storybasierte Abenteuer spielt während des Ersten Weltkriegs und erzählt die Geschichte von Kurt und Harry.

Als Spieler könnt ihr verschiedene Szenen, die auf echten Geschehnissen basieren, aus beiden Perspektiven erleben. Der Realität des Krieges begegnet ihr im Spiel sowohl von der Front als auch aus dem Hintergrund. Als Sprecher von Harry, dem kanadisch-amerikanischen Fotografen, wurde Elijah Wood (Frodo aus "Der Herr der Ringe") bekannt gegeben, während der Pazifist Kurt von Sebastian Koch gesprochen wird. Die beiden Hauptcharaktere besitzen in 11-11: Memories Retold auch tierische Begleiter.

Am 09. November 2018 erscheint 11-11: Memories Retold für PlayStation 4, Xbox One und PC. Elijah Wood arbeitet außerdem derzeit am Psycho-Thriller Transference. Zu diesem Projekt wird es auf der E3 in Los Angeles weitere Informationen geben.