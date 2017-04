Tierschutzorganisation PETA legt sich abermals mit Nintendo an!

PETA hat einen offenen Brief veröffentlicht, in dem 1-2-Switch! kritisiert wird. Ein bestimmtes Minispiel stößt den Tierschützern dabei besonders auf.

Nachdem PETA in der Vergangenheit bereits verschiedene Spiele wegen Inhalten, die aus Sicht des Tierschutzes nicht propagiert werden sollten, kritisiert. So beispielsweise Final Fantasy XV wegen der Möglichkeit zu Angeln oder den Landwirtschafts-Simulator 17, da dort die Schweinezucht nicht um den unangenehmen Teil der Schlachtung erweitert wurde. Nun steht 1-2-Switch! im Fokus der Tierschützer. So wird "Wettmelken" aus der Minispielsammlung kritisiert.

Dabei muss der Joy-Con auf und ab bewegt werden, um eine Melkbewegung zu imitieren. Laut PETA sollte Nintendo alle Aspekte vom Melken der Kühe darstellen, um die realen Umstände aufzuzeigen, wie beispielsweise die künstliche Besamung der Tiere oder das Trennen der jungen Kühe von ihren Müttern. Den kompletten offenen Brief könnt ihr auf der Facebook-Seite von PETA finden. Was meint ihr? Trifft PETA wieder den Kern des Problems, schießt aber nur über das Ziel hinaus oder macht sich die Tierschutzorganisation lächerlich?

PETA hatte vor einigen Jahren schon einmal Nintendo ins Visier genommen. Dabei ging es darum, dass Super Marios Tanuki-Anzug das Tragen von Pelz verharmlosen würde. Die People for the Ethical Treatment of Animals entwickelte daraufhin eine etwas blutrünstigere Fassung eines Mario-Levels.