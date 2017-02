1-2 Switch stellt ein Aushängeschild für die Möglichkeiten der Joy-Cons der Nintendo Switch dar. Bekanntlich liegt die Minispielsammlung nicht der Konsole bei, sondern wird zum Vollpreis separat verkauft. Kurz vor dem Nintendo-Switch-Launch hat Amazon den Preis der physischen und digitalen Version von 1-2 Switch! deutlich gesenkt.

Wii und Wii U hatten mit Wii Sports und Nintendo Land jeweils ein Spiel, das der Konsole beilag und die Besonderheiten der beiden Systeme deutlich machen sollte. Einen ähnlichen Titel erhält die Nintendo Switch mit 1-2 Switch! zum Launch ebenfalls. Allerdings wird die Minispielsammlung nicht als Beigabe der Konsole beiliegen, sondern separat im Einzelhandel oder eShop erhältlich sein. Bisher wurde hierfür bei allen Händlern ein Preis von zirka 50 Euro angegeben. Amazon hat drei Tage vor Erscheinen von Nintendo Switch und 1-2 Switch! den Preis deutlich auf 34,99 Euro gesenkt. Die Minispielsammlung kann sowohl in einer physischen als auch digitalen Version beim Online-Händler erworben werden.

1-2 Switch! umfasst 28 Minispiele, die Gebrauch von den Funktionen der Joy-Con-Controller der Nintendo Switch machen. So kommen Bewegungssteuerung, Infrarotsensor oder HD Rumble zum Einsatz. Es gilt beispielsweise die Anzahl an Kugeln in einer Schachtel durch das Erspüren mittels Vibrationsfunktion zu erkennen oder durch gleichmäßige Bewegungen mehr Milch als der Mitspieler zu melken. Angekündigt wurde 1-2 Switch! während der Nintendo-Switch-Präsentation am 13. Januar 2017.

Die Nintendo Switch erscheint weltweit am kommenden Freitag, den 03. März 2017. Neben 1-2 Switch! gehört unter anderem The Legend of Zelda: Breath of the Wild zum Launch-Line-up der Hybrid-Konsole. Erst kürzlich wurden einige Indie-Spiele zum Launch der Nintendo Switch bestätigt.